Куба и Турция смягчили требования к въезжающим россиянам

Оба государства пользуются большой популярностью у туристов из России

Власти Кубы приняли решение упростить правила въезда в страну для российских туристов. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказал советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Дипломат напомнил, что прежде россиянам надлежало сдавать ПЦР-тест два раза — при отбытии на Кубу и по прилете на островное государство. По новым требованиям, проходить тестирование в аэропорту прибытия не нужно. Его заменит бесплатный экспресс-анализ на антигены, делать который будут непосредственно в отелях. Только в случае положительного результата придется сдать ПЦР-тест.

При этом с 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов, анализы на антигены также не будут брать. Никакие требования относительно вакцинации при этом не предусмотрены, хотя кубинские власти советуют сделать прививку ради собственного спокойствия. К ноябрю Куба официально признает российские вакцины, рассказал Пельисер "Известиям".

Власти Турции также смягчили требования к въезжающим россиянам. Если прежде результаты отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию были необходимы всем старше шести лет, отныне детям до 12 лет не потребуется ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или антиген-тест, сообщает телеканал "Москва 24".

Россия с 1 сентября разрешила въезд жителям Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Сделать тест необходимо не ранее чем за три дня до прибытия.

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