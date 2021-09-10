Зеленский заявил о готовности Украины вступить в НАТО

Но США не спешат принять Киев в Альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова вступить в НАТО на уровне армии и специалистов.

Тем не менее, США пока не дали прямого утвердительного ответа относительно членства Киева, признал президент.

Зеленский уверен, что Украина нужна НАТО, так как без нее Альянс "будет немного ослабляться", передает ТАСС.

"Но мы просим, мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого ЕС не будет", - сообщил украинский лидер в ходе форума мероприятия YES Brainstorming.

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