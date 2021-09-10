Строительство "Северного потока-2" полностью завершено

Об окончании работ сообщил "Газпром"

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.

Об этом сообщили в "Газпроме". Финальные работы закончились утром 10 сентября.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток -2" полностью завершено", - передает информацию ТАСС.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Большинство стран ЕС поддержало строительство "Северного потока-2". Против него выступили Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram