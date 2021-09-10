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Путин лично простился с Евгением Зиничевым

11:35
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Глава МЧС погиб под Норильском, спасая человека

В Москве отдают дань уважения Герою России, руководителю МЧС Евгению Зиничеву. Прощание проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Утром на территорию комплекса прибыл президентский кортеж. Церемонию посетил Владимир Путин. Глава государства простился с министром, возложил букет красных роз, перевязанный чёрной лентой. Президента и руководителя МЧС связывали долгие годы совместной работы. В разные периоды своей карьеры Зиничев служил в Федеральной службе охраны, отвечал за безопасность главы государства и был его адъютантом. Возглавив МЧС, продолжал работать в тесном контакте с президентом.

Евгений Зиничев погиб в среду на межведомственных учениях в Заполярье. Во время подготовки съёмок фильма об Арктике с обрыва сорвался известный режиссёр Александр Мельник. Глава МЧС пытался его спасти. Руководителю ведомства было 55 лет. Указом Владимира Путина Евгению Зиничеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Возглавив МЧС в мае 2018 года, министр успешно руководил ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, лично выезжал на места происшествий. Евгения Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге на Северном кладбище.

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На церемонии прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
В Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым
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