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"Союз-2.1в" успешно вывел на орбиту военный спутник

11:54
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Пуск состоялся с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк накануне поздно вечером стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником. Запуск и полёт прошли успешно. Менее чем через полчаса после старта Минобороны сообщило об отделении спутника от ракеты. С космическим аппаратом наладили устойчивую связь, все бортовые системы реагируют на команды с Земли.

До поздней ночи продолжались работы на МКС. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров провели более семи часов в открытом космосе. Наши специалисты выполнили целую серию задач. К новейшему отечественному модулю "Наука" подключили сетевые кабели - наладили локальный интернет и телевизионный сигнал. На поверхности отсека космонавты установили удобные поручни и платформу с контейнерами для экспериментов.

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