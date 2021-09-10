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В крымской пещере нашли полностью сохранившийся череп древней гиены

12:07
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Это уникальная находка

Уникальную находку сделали российские палеонтологи в Крыму. В пещере "Таврида" ученые обнаружили череп гигантской гиены. Экземпляр отлично сохранился. Открытие может полностью перевернуть представление об истории полуострова.

В толще грунта, там, где предположительно был исторический вход в пещеру, палеонтологи нашли останки ископаемой гигантской гиены – пахикрокуты. Череп в такой сохранности – большая редкость для территории Европейского континента и России.

"У гиен сильно стираются клыки и премоляры, потому что она постоянно дробит целые кости. А тут все зубы почти на месте, в хорошей сохранности. Я думаю, что нам не составит труда установить к каким формам эволюционным стадиям она ближе – ранним или поздним. От этого вообще зависит возраст Тавриды", - говорит старший научный сотрудник Института экологии растений и животных РАН Дмитрий Гимранов.

Крым – точка на пути миграции древних гиен между Африкой, Европой и Азией. Именно на полуострове происходили изменения вида и могли сохраниться останки редких особей.

Логово хищников – так называют пещеру "Таврида" и неспроста. Так видны следы от когтей зверей, которые попали в эту ловушку и видимо, так и не смогли выбраться: этрусский медведь, волки, рысь, саблезубые кошки.

В этом палеонтологическом сезоне удалось обнаружить новые останки больших кошек. Фрагмент черепа древней рыси и острый клык саблезубой кошки - гомотерия. 10-сантиметровый зуб даже спустя сотни тысяч лет все такой же острый.

"Он очень тонкий, как сабля, как ножик. Если гиену возьмем, у нее круглый будет, у медведя круглый в сечении, а этот плоский, чтобы протыкать жертву и когда он ее вытаскивал, то разрезал рану еще глубже, благодаря вот этим вот зазубринам", - объясняет Гимранов.

Ученые Крымского федерального университета уже сделали подробную топографическую съёмку пещеры. Все выступы, углубления и изменения рельефа нанесены на карту. Анализ грунта показал, что климат в то время был жарким, как сейчас в Африканской саванне. Изменения флоры и фауны изучали по многочисленным останкам грызунов.

"Оказалось, что они очень быстро эволюционируют и именно по их останкам, по зубам грызунов, можно четко датировать эти слои. И мы выяснили, что самые древние находки – это 2,1 миллиона лет назад, когда заходили грызуны, когда приоткрывалась пещера", - рассказывает старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.

Примерно полтора миллиона лет назад вход и внутренние галереи занесло глиной. Вновь подземелье удалось открыть в 2018 году при строительстве трассы "Таврида". Сейчас идет завершающий этап обустройства туристического маршрута.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Белогорский район, Республика Крым.

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