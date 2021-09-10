Конгресс Международного совета по детской книге стартовал в Москве

В нем примут участие представители из 52 стран

В Москве стартовал конгресс Международного совета по детской книге. Торжественное открытие прошло в государственном музее имени Пушкина.

В мероприятии примут участие свыше пятисот человек из 52 стран - писатели, иллюстраторы, издатели. В этом году конгресс пройдет в смешанном формате: как онлайн, так и оффлайн. Запланированы лекции, круглые столы и мастер-классы.

Центральным событием станет вручение золотой медали Ганса Христиана Андерсена - самой престижной награды в области детской литературы.

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