Конгресс Международного совета по детской книге стартовал в Москве

В нем примут участие представители из 52 стран
В Москве стартовал конгресс Международного совета по детской книге. Торжественное открытие прошло в государственном музее имени Пушкина.
В мероприятии примут участие свыше пятисот человек из 52 стран - писатели, иллюстраторы, издатели. В этом году конгресс пройдет в смешанном формате: как онлайн, так и оффлайн. Запланированы лекции, круглые столы и мастер-классы.
Центральным событием станет вручение золотой медали Ганса Христиана Андерсена - самой престижной награды в области детской литературы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram