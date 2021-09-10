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Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией

11:04
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Президент Украины признал такой сценарий ошибочным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 10 сентября, что не исключает вероятность войны с Россией.
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Отвечая на вопрос о возможности полноценной войны между двумя государствами, Зеленский в ходе форума YES Brainstorming выразил мнение, что такое "может быть" и "потенциал в этой теме есть".

При этом украинский лидер заявил, что подобный вариант развития событий "будет самой большой ошибкой России", поскольку в таком случае "никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", цитирует Зеленского РИА Новости.

Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова вступить в НАТО на уровне армии и специалистов. Тем не менее, США пока не дали прямого утвердительного ответа относительно членства Киева, признал президент.

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