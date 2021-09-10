Зеленский допустил вероятность полноценной войны с Россией

Президент Украины признал такой сценарий ошибочным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 10 сентября, что не исключает вероятность войны с Россией.
Отвечая на вопрос о возможности полноценной войны между двумя государствами, Зеленский в ходе форума YES Brainstorming выразил мнение, что такое "может быть" и "потенциал в этой теме есть".
При этом украинский лидер заявил, что подобный вариант развития событий "будет самой большой ошибкой России", поскольку в таком случае "никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии", цитирует Зеленского РИА Новости.
Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова вступить в НАТО на уровне армии и специалистов. Тем не менее, США пока не дали прямого утвердительного ответа относительно членства Киева, признал президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram