В России коронавирусом заболел еще 18341 человек

Вылечился 17121 человек

За минувшие сутки в России зарегистрирован 18341 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 789 человек, выздоровел 17121 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1566. В Московской области за сутки заболели 585 человек, в Санкт-Петербурге - 1504.

За весь период пандемии в стране выявлено 7102625 случаев инфекции. Умерли 191165 пациентов. Выздоровели 6357272 человека.

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