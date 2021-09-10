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Умер лейтенант Маузер из "Полицейской академии"

11:30
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Ему было 84 года

Американский актер Арт Метрано умер на 85-ом году жизни.

Он ушел из жизни в собственном доме в городе Авентура (штат Флорида), смерть наступила в результате естественных причин, рассказал The Hollywood Reporter сын артиста Гарри.

Арт Метрано прославился благодаря роли лейтенанта Маузера в комедийной кинофраншизе "Полицейская академия". Кроме того, актер снимался в таких фильмах как "Разбивающий сердца", "Всемирная история, часть первая", "На последнем дыхании" и других картинах.

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