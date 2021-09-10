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Константин Богомолов: онлайн-голосование - очень удобная и надежная процедура

11:26
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Режиссер уже зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании

Формат дистанционного электронного голосования является очень простым и удобным вариантом. Такое мнение в пятницу, 10 сентября, высказал художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.
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Богомолов рассказал, что сам уже зарегистрировался на онлайн-голосование и примет участие в выборах именно в этом формате, хотя и будет находиться в Москве.

Режиссер пояснил, что репетирует с утра до позднего вечера и живет в Подмосковье, при этом его избирательный участок расположен в столице. Поэтому формат дистанционного волеизъявления ему очень удобен.

Кроме того, процедура онлайн-голосования очень проста и надежна, рассказал Богомолов порталу mk.ru.

Центризбирком 9 сентября провел открытое тестовое онлайн-голосование с участием экспертов, наблюдателей и журналистов. Процедура представляла собой заполнение одинакового количества бумажных бюллетеней на обычном участке и электронных анкет в интернете. В эксперименте приняли участие 35 человек.

ЦИК получил уже 2119147 заявлений от желающих принять участие в онлайн-голосовании, рассказал 9 сентября замглавы комиссии Николай Булаев. В Москве подано почти 1,6 млн заявок, причем активность жителей столицы в этом направлении впечатляет.

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