Россия сняла все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Новые правила вступят в силу 21 сентября

Авиасообщение с Белоруссией будет восстановлено в полном объеме с 21 сентября.

Россия намерена снять все введенные ранее ковидные ограничения, сообщили в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

Накануне о предстоящем снятии ограничений между Россией и Белоруссией заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В конце августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

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