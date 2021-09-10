ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия сняла все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

11:16
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Новые правила вступят в силу 21 сентября

Авиасообщение с Белоруссией будет восстановлено в полном объеме с 21 сентября.

Россия намерена снять все введенные ранее ковидные ограничения, сообщили в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

Накануне о предстоящем снятии ограничений между Россией и Белоруссией заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В конце августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Аэропорт Белоруссии
Аэропорт Белоруссии
Самолет
Самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.