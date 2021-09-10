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Лукашенко подчеркнул серьезность новых договоренностей с Россией

11:50
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Прежде стороны еще не предпринимали таких шагов

Российско-белорусские переговоры, прошедшие в Москве, позволили достичь серьезных результатов. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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По словам Лукашенко, на уровне глав государств "хорошие были вчера мероприятия". Прежде стороны еще не предпринимали таких шагов, как за последние три года подготовки союзных программ.

Белорусский лидер подтвердил, что Высший государственный совет союзного государства соберется 4 ноября — в День народного единства России. На заседании планируется утвердить программы союзного государства, согласованные в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Лукашенко пообещал, что к 4 ноября программы "будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран", причем работа в данном направлении уже ведется. Предстоит переработать целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить его к достигнутым договоренностям.

Кроме того, необходимо обеспечить соответствие международных договоров, подписанных Россией и Белоруссией, двусторонним соглашениям в рамках союзного государства, цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Переговоры российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле 9 сентября. Путин заявил, что переговоры были очень насыщенными и конструктивными, согласованы все 28 союзных программ двух государств.

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