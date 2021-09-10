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"Единая Россия" предложила пожизненно лишать свободы за педофилию

11:57
  • пятница
  • 10 сентября 2021

В стране произошло несколько резонансных преступлений

Депутаты "Единой России" намерены внести в Госдуму законопроект о пожизненном сроке лишении свободы для педофилов.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Документ поступит в нижнюю палату парламента в пятницу, 10 сентября. 

Пожизненное наказание будет грозить педофилам-рецидивистам, а также в случае, если преступление совершено с тяжкими последствиями или совершено против двух несовершеннолетних и более.

Кроме того, депутаты хотят разработать механизм постоянного контроля за вышедшими на свободу педофилами и увеличить предельный возраст жертв с нынешних 14 лет.

"Сегодня пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет. Наша редакция повышает эту планку", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В России за минувший месяц произошло несколько резонансных дел, связанных с изнасилованием и убийством детей. 

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