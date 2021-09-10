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Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг

12:23
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Такой подход порождает доверие, отметил американский эксперт

Московские центры госуслуг работают лучше мировых коммерческих компаний. Такую оценку в пятницу, 10 сентября, дал американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул.
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В ходе пленарного заседания "Клиентоцентричная модель как драйвер развития государства" Шоул отметил, что Москва во многом начинает опережать Запад. Предприниматель заявил, что в столичных центрах госуслуг "Мои документы" увидел заботу о своих сотрудниках и клиентах.

Офисы "Мои документы" работают семь дней в неделю без выходных, напомнил Шоул. В США нет ни одного государственного агентства с таким сервисом, рассказал эксперт.

Шоул выразил убежденность в том, что когда государственное учреждение опережает по уровню сервиса коммерческие компании, это рождает доверие, сообщает АГН "Москва".

За последний год 90% россиян обращались за госуслугами через цифровые сервисы. При этом более половины, 51%, положительно оценивают влияние связанных с государством цифровых технологий на свою жизнь, показал опрос. 72% положительно оценивают интернет-портал государственных услуг.

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