Анастасия Ракова рассказала о принципе клиентоцентричности в работе властей Москвы

Максимальное количество услуг в столице переводится в цифровой формат

Москва в последнее десятилетие придерживается принципов клиентоцентричности, что позволило городу добиться существенных результатов. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выступая на площадке IV Форума социальных инноваций регионов, Ракова напомнила, что в Москве максимальное количество услуг переводится в цифровой формат, с отказом от ненужных бумажных справок. Работа в этом направлении продолжается.

Наряду с отработкой технологии ежедневно приходится принимать решения в сфере развития территорий и социальных сфер. Часто нельзя ориентироваться только на мнение горожан из-за совокупности факторов, пояснила Ракова. Например, бабушки хотят получить тихий двор, мамы желают видеть площадку для детей, мужчинам нужна парковка. При этом нельзя следовать за желаниями только одной группы.

Следует также помнить, что государство одновременно должно развивать все, от транспорта до пространства, хотя развивать одновременно все направления и удовлетворять все интересы очень сложно, заявила заместитель мэра Москвы.

На первый взгляд, из-за сложности таких решений действия властей иногда могут не соотноситься с принципом клиентоориентированности. Но именно интересы горожан стоят во главе угла в сложных вопросах, подчеркнула Анастасия Ракова.

Она также подчеркнула, что необходимо заботиться и о людях, находящихся на госслужбе. Чтобы клиентоцентрированность существовала на практике, в первую очередь на себе ее должны почувствовать сотрудники. Сейчас такая практика, отработанная в центрах госуслуг, транслируется в медицинскую отрасль, цитирует заммэра АГН "Москва".

В августе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 97% посетителей довольны качеством работы столичных центров "Мои документы". Он напомнил, что открытие первого такого офиса в городе десять лет назад стало революцией в сфере госуслуг.

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