Путин присвоил звания "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам

За вклад в победу в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" двенадцати городам.

Новый статус получили города Бологое, Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьв, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань, Чита.

Президент отметил вклад и героизм жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, говорится в сообщении Кремля.

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