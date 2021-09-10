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Путин присвоил звания "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам

12:40
  • пятница
  • 10 сентября 2021

За вклад в победу в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" двенадцати городам.

Новый статус получили города Бологое, Алдан, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьв, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань, Чита.  

Президент отметил вклад и героизм жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, говорится в сообщении Кремля.

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