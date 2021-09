Талибы закрасили портрет Джорджа Флойда в Кабуле

Движение "Талибан" (запрещено в России) начало массово закрашивать изображения, связанные с Западом и чуждыми ему ценностями.

Одним из первых в Кабуле был закрашен портрет Джорджа Флойда, убитого полицейским в США в 2020 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Кроме того, талибы закрасили граффити, посвященное подписанию в Дохе соглашению между США и движением "Талибан". На его месте появились отрывки из Корана и лозунги террористов.

And it begun. The Taliban have started painting over our murals. They started with the historic one that marked the signing of #DohaDeal. #BaradarKhalilzadMural is no more. Instead, the black and white message says don’t trust the enemy’s propaganda, quoting Mullah Haibatullah. pic.twitter.com/Pls4McUQkj