Песков оценил заявление Зеленского о возможности войны России и Украины

Представитель Кремля назвал рассуждения украинского лидера апокалиптическими

В России с сожалением относятся к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны между государствами. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что рассуждения Зеленского носят апокалиптический характер. Песков подчеркнул, что в России не хотели бы предаваться таким ожиданиям, сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября допустил возможность полноценной войны с Россией, причем заявил, что подобный вариант развития событий "будет самой большой ошибкой России".

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