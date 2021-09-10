Песков опроверг обсуждение единой валюты России и Белоруссии

Подобная перспектива пока не просматривается

Россия и Белоруссия в настоящее время не обсуждают введение единой валюты в рамках союзного государства. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе переговоров президентов двух государств, которые прошли 9 сентября в Кремле, данную тему не развивали. Песков подчеркнул, что пока перспективы создания единой валюты России и Белоруссии "не просматриваются".

При этом представитель президента России отметил, что интеграция будет совершенствоваться и продолжаться в том виде, который наилучшим образом соответствует интересам двух стран, сообщает ТАСС.

Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным отметил серьезность достигнутых договоренностей в рамках формирования союзного государства. Белорусский лидер заявил, что прежде стороны еще не предпринимали таких шагов, как за последние три года подготовки союзных программ.

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