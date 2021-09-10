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Песков: от запуска "Северного потока-2" выиграют все

13:26
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Но в Кремле пока нет понимания, когда газопровод заработает

Поставщики энергоресурсов и потребители только выиграют от запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Когда будет запущен "Северный поток-2", победителями выйдут и поставщики энергоресурсов, и их потребители. То есть все", - подчеркну он.

Отвечая на вопрос, когда газопровод будет введен в эксплуатацию, Песков сообщил, что все будут зависеть от выполнения формальностей, передает ТАСС.

"Пока рано об этом говорить <…> "Нет, ну это же будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. Вы видите, цены, действительно, галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", - отметил спикер Кремля. 

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершилось утром 10 сентября.

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