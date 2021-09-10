Россия отказалась от участия в инаугурации нового правительства Афганистана

Чего ждать от талибов, пока неясно

Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана.

"Нет, Россия никак не будет принимать участие", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля аргументировал отказ тем, что Москва не знает, как будет развиваться ситуация в Афганистане в отношении террористической и наркотической угроз. Помимо этого, необходимо понимать, какие дальнейшие шаги будут предпринимать талибы (организация запрещена в России – прим. ред.), находясь у власти.

Ранее стало известно, что талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана Россию, Китай, Катар, Турцию, Пакистан и Иран. Церемония назначена на 11 сентября.

Месяц движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа боевики вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram