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Россия отказалась от участия в инаугурации нового правительства Афганистана

13:28
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Чего ждать от талибов, пока неясно

Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана.
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"Нет, Россия никак не будет принимать участие", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля аргументировал отказ тем, что Москва не знает, как будет развиваться ситуация в Афганистане в отношении террористической и наркотической угроз. Помимо этого, необходимо понимать, какие дальнейшие шаги будут предпринимать талибы (организация запрещена в России – прим. ред.), находясь у власти.

Ранее стало известно, что талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана Россию, Китай, Катар, Турцию, Пакистан и Иран. Церемония назначена на 11 сентября.

Месяц движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. 15 августа боевики вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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