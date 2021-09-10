Лолита раскрыла секрет своего быстрого похудения

Преобразившаяся певица призвала не рассчитывать на волшебные пилюли

Певица Лолита вновь удивила публику своим преображением. Звезда, которой неоднократно приходилось бороться с лишним весом, ощутимо похудела буквально за пару месяцев.

Поклонников, забросавших артистку просьбами поделиться секретом похудения, Лолита призвала не искать волшебных пилюль и не надеяться на чудеса пластической хирургии. Главный секрет, по словам певицы, заключается в поиске грамотного врача-эндокринолога и получении профессиональных рекомендаций.

По рекомендации такого специалиста Лолита сдала анализы, их результаты показали: знаменитости следует воздерживаться от бананов, винограда и алкоголя. В течение трех месяцев певица соблюдала предписания, результатом стало значительное снижение веса.

Звезда сделала из этого вывод, что необходимо найти первичную причину появления лишних килограммов, а также усвоить, что первоочередная задача — не "стать моделью", а вернуть здоровье, насколько это возможно.

Лолита также предупредила своих поклонников, что "пухнуть" можно по разным причинам, не только физиологическим. Нельзя сбрасывать со счетов психосоматику — разрушительные и сложные отношения тоже могут приводить к нездоровому набору веса.

Советы певицы в Instagram менее чем за сутки набрали более 700 тысяч просмотров, а многие подписчики отметили в комментариях, что у Лолиты — талант психолога.

Лолита считается одной из самых эпатажных звезд российской эстрады, которая не боится шокировать публику своими откровениями. В частности, звезда призналась, что ей довелось провести два месяца в психиатрической больнице имени Кащенко.

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