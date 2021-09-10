Снова беременна? Кейт Миддлтон два месяца не появлялась на публике

В окружении герцогини известно о ее желании стать мамой в четвертый раз

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, всегда активно выполнявшая обязанности члена королевской семьи, вдруг исчезла из публичного пространства.

Последний раз супругу принца Уильяма видели на официальном мероприятии 11 июля — на финальном матче Евро-2020, в котором встречались сборные Англии и Италии. Ранее в тот же день Кейт посетила теннисный матч на Уимблдонском турнире.

Свежих фотографий герцогини не видели также с 11 июля. Хотя в официальном Instagram 6 августа был опубликован снимок с Кейт по случаю открытия новой выставки в Имперском военном музее Лондона, в окружении королевской семьи утверждают, что данное фото было сделано еще в январе.

Общеизвестно, что Миддлтон во время беременностей страдает от токсикоза, это мешает ей в полной мере следовать протоколу и посещать официальные мероприятия. Все эти факторы вкупе дали почву для активных слухов о скором рождении четвертого малыша у герцога и герцогини Кембриджских, сообщает 7news.

Принц Уильям и его супруга уже обсуждали возможность рождения четвертого ребенка, рассказал королевский эксперт Дункан Ларкомб. По его словам, герцогиня Кембриджская хочет еще одну дочку. Мысль о четвертом малыше сначала расстроила Уильяма, но Кейт смогла изменить ситуацию, утверждает Ларкомб.

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