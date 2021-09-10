"Очередное дно": Бузова разочаровала поклонников новой песней

Певице предложили заплатить побольше денег за адекватную песню

Телеведущая и певица Ольга Бузова 10 сентября презентовала свой новый трек под названием "Без дна". Поклонники звезды критически восприняли этот опус, разглядев в нем и замаскированную ненормативную лексику, и истинную причину расставания теледивы с бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном.

По утверждению самой Бузовой, новая песня — манифест и призыв к действию, его разберут на цитаты для своей второй половины, "которая постоянно только кормит своими обещаниями". Певица предложила ставить этот трек своим парням, чтобы дать им понять — "ты не дура, и у тебя уже аллергия на его понты".

Однако подписчики Ольги в Instagram скептически отнеслись к песне, разобрав "по косточкам" текст с попытками обыграть созвучие различных слов. Многим не понравилась завуалированная ненормативная лексика. Бузовой предложили заплатить наконец побольше денег за адекватную песню, а трек "Без дел" удостоился оценок "примитив", "моветон", "песенка для малолеток", "очередное дно", "какая-то каша".

Призыв звезды использовать ее новый шедевр для улаживания личных проблем некоторые комментаторы сочли указанием на причину расставания с Манукяном — "старуха просто устала от безделья".

Бузова и Манукян расстались в начале 2021 года после полутора лет романтических отношений. Пара даже сыграла свадьбу на Мальдивах, однако церемония не имеет юридической силы на территории России.

Говоря о причинах расставания, Бузова обвиняла своего бывшего бойфренда в рукоприкладстве. Дава утверждал, что отношения разладились из-за разных характеров.

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