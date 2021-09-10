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Мишустин и Головченко одобрили решения об углублении интеграции Союзного государства

13:52
  • пятница
  • 10 сентября 2021

В основе - 28 отраслевых программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко подписали документы об углублении интеграции в рамках Союзного государства.
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Совмин одобрил 28 отраслевых программ, которые накануне согласовали президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры", - заявил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

Также Москва и Минск договорились об отмене роуминга, предоставлении госуслуг в электронной форме. Кроме того, Белоруссия получит доступ к госзкупкам и госсубсидиям в России.  

Ранее сообщалось, что Мишустин прилетел в Минск на заседание Совета министров Союзного государства.  

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