В Москве простились с Евгением Зиничевым

Он погиб, спасая другого человека

Герой России, руководитель МЧС Евгений Зиничев, спасая жизнь другого человека, трагически погиб в среду на учениях в Заполярье. Почтить память главы ведомства пришли сотни человек, в том числе коллеги и сослуживцы. Церемонию прощания посетил Владимир Путин. Как подчеркивал президент, Зиничев был профессионалом высочайшего уровня. Его гибель глава государства назвал невосполнимой личной утратой.

У входа в здание Министерства по чрезвычайным ситуациям навытяжку стоит почетный караул. А вдоль всей улицы растянулась длинная очередь. Сотни людей пришли проститься с Евгением Зиничевым. Приехал на прощание и президент. Владимир Путин возложил букет красных роз, а потом долго стоял у гроба, прощаясь с коллегой и другом.

Они были знакомы много лет. В 2006-м Евгений Зиничев стал сотрудником личной охраны главы государства. Отвечал за его безопасность. Позже исполнял обязанности губернатора Калининградской области, и, наконец, стал руководить МЧС. Работа, которая требовала полной отдачи, мужества и неравнодушия.

Так о министре говорят и его коллеги. Попрощаться с Евгением Зиничевым приехали глава правительства Михаил Мишустин, главы министерств, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Он очень неравнодушен был к чужой беде, при этом очень скромный, он старался всегда быть в тени, находясь в гуще людей, он не любил публичности. Он честно делал свою работу. И ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой, и это большая трагедия для семьи, это большая трагедия для всех нас, кто с ним работал, это большая потеря, огромная потеря для страны, когда такие люди уходят из жизни", - заявила Валентина Матвиенко.

В зале, где проходит траурная церемония, награды министра: медали за отличную службу, медаль ордена и орден "За заслуги перед Отечеством", орден Александра Невского и золотая Звезда Героя. Она была присвоена Евгению Зиничеву указом президента уже посмертно. В эту среду на учениях в Норильске он погиб как герой, пытаясь спасти жизнь другого человека.

Приехали проститься с коллегой главы регионов, руководители федеральных ведомств. И сотни его подчиненных и сослуживцев, вместе с которыми Евгений Зиничев проходил службу на Северном флоте. Работал в органах госбезопасности. Где, в том числе, был одним из руководителей подразделения по борьбе с терроризмом. Министерство по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев возглавил в мае 2018 года. И с тех пор спасение людей стало не просто его работой, а делом жизни.

Церемония прощания в здании МЧС завершилась и траурный кортеж направился в аэропорт. Евгений Зиничев будет похоронен в Санкт-Петербурге, своем родном городе. Министру, генералу армии было 55 лет.

Екатерина Выскребенцева, Игорь Константинов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram