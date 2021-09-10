Франция и Великобритания поругались из-за мигрантов

Лондон разрешил пограничникам разворачивать лодки с беженцами

Финансовый шантаж и нарушение морского права - так во Франции охарактеризовали попытки Великобритании остановить поток нелегалов через Ла-Манш. Лондон разрешил своим пограничникам разворачивать лодки с беженцами. А также пригрозил лишить Париж обещанной помощи в размере пятидесяти миллионов фунтов.

Борьба с нескончаемым потоком мигрантов взята под личный контроль правительства Великобритании - с такими заголовками выходят крупнейшие печатные издания королевства. Разворачивать суда с нелегалами будут ещё в нейтральных водах, а затем отправлять обратно в сторону Франции. Соответствующим манёврам якобы уже активно обучают британских пограничников. План одобрил лично премьер-министр Борис Джонсон.

"Необходимо следить за тем, чтобы беженцы не покинули французские берега. Мы во многом зависим от того, что делают французы. Но если проблема будет продолжаться, то нам придётся использовать все возможные тактики, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы остановить то, что я считаю гнусной торговлей людскими надеждами", - заявил Джонсон.

Миграционные споры между Парижем и Лондоном, кажется, достигли своего пика. Только с начала года в Великобританию прибыли 13 тысяч беженцев. И это отнюдь не предел. К декабрю количество может увеличиться вдвое. Бегут, а точнее будет сказать, плывут, в том числе и из Франции. Королевство не справляется. Единственное решение - повесить на границы своеобразный замок. Тем более, и британский народ жалуется, что устал от мигрантов.

Вот только французские власти уверены, что цифры, которые распространяет британская пресса, чересчур завышены. Намерения Лондона развернуть поток мигрантов и вовсе вызвали гнев Парижа. Коллективную претензию выразил глава МВД Франции Жераль Дарманен.

"Франция не приемлет такой позиции, которая хотя бы малейшим образом противоречила морскому праву. Как и не приемлет в свой адрес финансового шантажа. Великобритания должна соблюдать все свои обязательства. Дружба между нашими странами заслуживает большего. То что происходит сейчас - лишь подрывает сотрудничество", - написал он в твиттере.

Атмосфера дружбы между двумя странами явно накалилась. На этой неделе Лондон пригрозил Парижу, что откажется от предоставления обещанной помощи в 75 миллионов евро. Средства должны были пойти на увеличение количества патрулей вдоль Ла-Манша. Если Франция хочет увидеть деньги, пусть должным образом следит за бесконечным потоком нелегалов. Это официальная позиция правительства Великобритании.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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