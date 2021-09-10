Мажуга принял участие в закладке аллеи в память о российских радиохимиках

Он отметил богатую историю российской науки

В столичном районе Щукино сегодня заложили аллею в память об открытиях российских ученых в области радиохимии.

В торжественной церемонии принял участие ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Он отметил: российская наука имеет богатую историю и продолжает развиваться сегодня, предлагая решения, которые меняют мир.

"На самом деле достижения наших ученых требуют того, чтобы о них говорили ежедневно на постоянной основе. Замечательная традиция, с одной стороны, - это высадка деревьев. Замечательно для экологии. С другой стороны, каждое дерево символизирует научное открытие, о котором потом будут вспоминать наши потомки", - сказал Мажуга.

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