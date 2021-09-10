Владимир Ресин провел встречу с молодыми специалистами строительной отрасли

Обсуждали развитие Москвы

Стратегию развития Москвы обсудили в Штабе общественной поддержки "Единой России". В дискуссии приняли участие студенты, молодые специалисты строительной отрасли, а также советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Он отметил: главная задача столичных властей - обеспечить комфортную жизнь горожанам всех возрастов. Сегодня особое внимание уделяется программе реновации, застройке промзон, созданию новых детских садов, школ, спортивных и социальных объектов.

Кроме того, год от года улучшается дорожно-транспортная сеть.

"Главная задача столичных властей — чтобы москвичам всех возрастов было комфортно и удобно. Если уровень жизни здесь будет одним из самых высоких, будут приезжать туристы, будет расти экономика, будет пополняться бюджет города, будут реставрироваться памятники архитектуры, среди которых много храмов, будут развиваться наука и культура", - сказал Ресин.

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