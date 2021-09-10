Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75%

Политика регулятора направлена на возвращение инфляции к уровню 4%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.

Принимая данное решение, в Центробанке учли достижение российской экономикой допандемического уровня и возвращение на траекторию сбалансированного роста. Баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на ограничение данного риска и возвращение инфляции к уровню 4%. С учетом этого регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщается на официальном сайте Банка России.

Предыдущее заседание Совета директоров ЦБ, в июле, также завершилось повышением ключевой ставки. Тогда было принято решение поднять показатель сразу на целый процентный пункт — с 5,5 до 6,5%.

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