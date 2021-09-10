Зеленский высказался об участии в следующих выборах

От прямого ответа на вопрос президент Украины ушел

Президенту Украины Владимиру Зеленскому задали вопрос о его возможном участии в следующих президентских выборах. От прямого ответа глава государства ушел.

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать", - сказал он в разговоре с изданием "Украинская правда".

Зеленский добавил, что вопрос о его втором сроке "решает народ Украины".

Следующие выборы президента страны пройдут в 2024 году. Ранее Зеленский говорил, что ему может не хватить одного срока, чтобы выполнить все обещания, но пока рано давать точные прогнозы.

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