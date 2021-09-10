ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский высказался об участии в следующих выборах

14:32
  • пятница
  • 10 сентября 2021

От прямого ответа на вопрос президент Украины ушел

Президенту Украины Владимиру Зеленскому задали вопрос о его возможном участии в следующих президентских выборах. От прямого ответа глава государства ушел.
Песков оценил заявление Зеленского о возможности войны России и Украины

"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать", - сказал он в разговоре с изданием "Украинская правда".

Зеленский добавил, что вопрос о его втором сроке "решает народ Украины".

Следующие выборы президента страны пройдут в 2024 году. Ранее Зеленский говорил, что ему может не хватить одного срока, чтобы выполнить все обещания, но пока рано давать точные прогнозы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.