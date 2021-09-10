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Всероссийская перепись поможет россиянам больше узнать о Байкале

15:15
  • пятница
  • 10 сентября 2021

В том числе - о представителях коренных малочисленных народов

Запланированная на октябрь-ноябрь 2021 года Всероссийская перепись населения актуализирует устаревшие данные о национальном составе Байкальского региона, что послужит импульсом его развития, отметили в пресс-службе переписи.
Задачи перед стартом: в правительстве обсудили подготовку к переписи

Согласно данным 2010 года, около 2,43 миллиона человек проживало в Иркутской области - в том числе 2,14 миллиона русских и 78 тысяч бурят. При этом уточнялось, что численность эвенков и тофаларов составляла соответственно 1272 и 678 человек.

Вместе с тем в Республике Бурятия проживали 972 тысячи человек: 631 тысяча русских, 287 тысяч бурят, 3579 сойотов, 2974 эвенка. 

"Необходимо понимать тенденции, которые переживают народы, населяющие нашу страну, чтобы государство могло обеспечить их этнокультурные интересы - те права, которые зафиксированы в Конституции", - подчеркнул Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН ИЭА.

Переписи жителей труднодоступных и отдаленных территорий уделяется особое внимание. Это касается в том числе представителей коренных малочисленных народов. В Байкальском регионе это эвенки, тофалары и сойоты. По сей день они ведут традиционный образ жизни вдали от цивилизации.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Главным нововведением станет возможность жителей самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг.

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