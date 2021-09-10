Главы МИД России и Белоруссии обсудили международную безопасность

Встреча Лаврова и Макея прошла на полях заседания Союзного Совмина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем вопросы двусторонней повестки.

Встреча прошла на полях заседания Союзного Совмина.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, тематика международной безопасности, взаимодействие на международных площадках", - сообщил белорусский МИД в Facebook.

Отмечено также, что стороны договорились продолжать контакты в том числе в ходе предстоящих мероприятий по линии ООН, ШОС и ОДКБ.

Также министры затрагивали тему готовящегося заседания совместной коллегии МИД. Оно планируется в ноябре.

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