Академик Румянцев: программа неонатального скрининга позволяет снизить затраты на лечение более чем в 4 раза

Российский регистр иммунодефицитов насчитывает почти 4000 человек

Неонатальный скрининг позволяет существенно снизить расходы на лечение больных с иммунодефицитами. Если тяжелые комбинированные иммунодефициты (ТКИН) диагностировать на ранней стадии, финансовая нагрузка на систему здравоохранения снижается примерно в 4,3 раза. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев.

"Действующая в России госпрограмма неонатального скрининга на первичные иммунодефициты позволяет выявить около 400 пациентов с тяжелыми заболеваниями в год. Если расширять программу, в частности, внедрять тесты на Т-В-лимфоцитопению, мы сможем выявлять иммунодефициты у 3000 детей в возрасте до 3 лет. Таким образом мы получим в 8-10 раз больше пациентов с установленным диагнозом, сможем раньше начать лечение и добиться лучших показателей по выздоровлению", — рассказал академик Румянцев.

Российский регистр иммунодефицитов, созданный 5 лет назад, насчитывает почти 4000 человек, при этом пока в нем учитываются данные, полученные только из 60 российских регионов. Румянцев надеется, что регистр будет развиваться и станет важным инструментом для диагностики и лечения всего спектра иммунных расстройств.

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