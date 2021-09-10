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В Госдуме призвали Зеленского перестать "выдумывать войны"

15:13
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Киеву следует сфокусироваться на разрешении конфликта в Донбассе

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий у себя в Telegram прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полномасштабная война между Украиной и Россией возможна и это станет "большой ошибкой" Москвы.
Зеленский: украинской разведке аплодирует весь мир

"Вместо выдумывания мифических военных кампаний Зеленскому давно стоит заняться урегулированием настоящего конфликта. Как это сделать - прописано в минских соглашениях. Но Киев по-прежнему продолжает их откровенно саботировать", - написал парламентарий.

Он добавил, что Россия никогда не начнет войну против братского народа.

Ранее на слова Зеленского отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит предаваться апокалиптическим ожиданиям.

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