Гроб с телом Евгения Зиничева доставили в Санкт-Петербург

Главу МЧС похоронят на Северном кладбище

В петербургском аэропорту Пулково приземлился самолет Ил-76, на борту которого находится лафет с телом погибшего министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.

Спецборт совершил посадку в Петербурге в 14:43 пятницы, 10 сентября. Похороны главы МЧС пройдут на Северном кладбище.

В последний путь Зиничева проводят родные и близкие, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и другие государственные служащие, сообщает РИА Новости.

Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на межведомственных учениях в Заполярье. Во время подготовки к съемкам фильма об Арктике с обрыва сорвался известный режиссер Александр Мельник. Глава МЧС пытался его спасти.

Утром 10 сентября церемония прощания с Евгением Зиничевым прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Президент России Владимир Путин прибыл лично отдать дань уважения погибшему министру, с которым его связывали долгие годы совместной работы.

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