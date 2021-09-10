ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гроб с телом Евгения Зиничева доставили в Санкт-Петербург

15:20
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Главу МЧС похоронят на Северном кладбище

В петербургском аэропорту Пулково приземлился самолет Ил-76, на борту которого находится лафет с телом погибшего министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.
В Москве простились с Евгением Зиничевым

Спецборт совершил посадку в Петербурге в 14:43 пятницы, 10 сентября. Похороны главы МЧС пройдут на Северном кладбище.

В последний путь Зиничева проводят родные и близкие, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и другие государственные служащие, сообщает РИА Новости.

Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на межведомственных учениях в Заполярье. Во время подготовки к съемкам фильма об Арктике с обрыва сорвался известный режиссер Александр Мельник. Глава МЧС пытался его спасти.

Утром 10 сентября церемония прощания с Евгением Зиничевым прошла в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Президент России Владимир Путин прибыл лично отдать дань уважения погибшему министру, с которым его связывали долгие годы совместной работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым
Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.