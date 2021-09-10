Голикова рассказала о модернизации российского здравоохранения

До 2024 года на развитие медицинской реабилитации выделят 60 миллиардов рублей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила в ходе рабочей поездки в Мордовию, что с 2022 года в России могут начать модернизацию инфекционной службы.

"Сейчас министерство здравоохранения совместно с министерством финансов и другими коллегами готовят проект по модернизации инфекционной службы", - уточнила заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

В настоящее время, продолжила Голикова, описывается механизм для выстраивания инфекционных отделений.

Кроме того, вице-премьер напомнила, что в стране уже запущен проект модернизации первичного звена здравоохранения. Он будет продолжаться до 2025 года включительно.

До 2024 года на цели развития медицинской реабилитации будет выделено 60 миллиардов рублей, после 2024 год - дополнительно 40 миллиардов.

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