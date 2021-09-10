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Евгений Нифантьев: для здорового развития школьника необходима цифровая гигиена

15:45
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Зависимость от гаджетов ухудшает когнитивные способности и вызывает физические проблемы

Умеренные занятия спортом и сбалансированное питание являются важнейшими составляющими здорового образа жизни современного школьника, однако важно уделять внимание и цифровой гигиене. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. 
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Выступая на тематическом круглом столе, Нифантьев, отметил, что многих современных родителей не пугает гаджетозависимость, хотя это сродни перееданию. При этом засоряется не организм, а мозг ребенка, отметил эксперт.

Нифантьев напомнил, что родители нынешних детей росли в другое время, гуляя во дворе и не просиживая за гаджетами. Это помогло развить многие социальные навыки. Однако наивно полагать, что они разовьются сами собой у погруженных в соцсети и компьютерные игры школьников. Зависимость от гаджетов также убивает зачатки аналитического мышления, вызывает синдром рассеянного внимания и приводит к физическим нарушениям: нарушается осанка и ухудшается зрение.

Самым простым и действенным способом в борьбе с зависимостью от гаджетов Нифантьев назвал общение с детьми, создание для них интересного активного досуга.

Председатель общественной организации Ксения Шлямина, в свою очередь, порадовалась, что закончились карантины и школьники вернулись к очному обучению. Шлямина указала, что живое общение со сверстниками – важнейшее условие организации эффективного учебного процесса. В графике ребенка также важно выделять время для домашнего чтения, которое вносит существенный вклад в гармоничное развитие школьника.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, сколько времени могут проводить с гаджетами школьники, чтобы не навредить собственному здоровью.

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