Евгений Нифантьев: для здорового развития школьника необходима цифровая гигиена

Зависимость от гаджетов ухудшает когнитивные способности и вызывает физические проблемы

Умеренные занятия спортом и сбалансированное питание являются важнейшими составляющими здорового образа жизни современного школьника, однако важно уделять внимание и цифровой гигиене. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Выступая на тематическом круглом столе, Нифантьев, отметил, что многих современных родителей не пугает гаджетозависимость, хотя это сродни перееданию. При этом засоряется не организм, а мозг ребенка, отметил эксперт.

Нифантьев напомнил, что родители нынешних детей росли в другое время, гуляя во дворе и не просиживая за гаджетами. Это помогло развить многие социальные навыки. Однако наивно полагать, что они разовьются сами собой у погруженных в соцсети и компьютерные игры школьников. Зависимость от гаджетов также убивает зачатки аналитического мышления, вызывает синдром рассеянного внимания и приводит к физическим нарушениям: нарушается осанка и ухудшается зрение.

Самым простым и действенным способом в борьбе с зависимостью от гаджетов Нифантьев назвал общение с детьми, создание для них интересного активного досуга.

Председатель общественной организации Ксения Шлямина, в свою очередь, порадовалась, что закончились карантины и школьники вернулись к очному обучению. Шлямина указала, что живое общение со сверстниками – важнейшее условие организации эффективного учебного процесса. В графике ребенка также важно выделять время для домашнего чтения, которое вносит существенный вклад в гармоничное развитие школьника.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, сколько времени могут проводить с гаджетами школьники, чтобы не навредить собственному здоровью.

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