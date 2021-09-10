В Польше признали, что остановить "Северный поток - 2" не удалось

Строительство газопровода завершено

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Франции и Германии, что позиция Варшавы по проекту "Северный поток - 2" не изменилась.

"Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено", - заметил Рау (цитата по ТАСС).

Он также призвал Евросоюз предупредить потенциальные риски для безопасности Европы в связи с запуском проекта.

Ранее в пятницу было объявлено, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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