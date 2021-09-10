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Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

15:38
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Главной задачей было обеспечение москвичей медпомощью

Сергей Собянин рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене коронавирусных ограничений. Новая запись появилась на персональном сайте главы города.

"Мы мобилизовали практически все московское здравоохранение, создали тысячи новых ковидных коек, обеспечили амбулаторное бесплатное лечение, работу скорой помощи, центров в поликлиниках. Все эти меры должны быть сбалансированы, и мы не исходя из каких-то политических мотивов снимаем ограничения, вводим. Мы их вводим исходя из той ситуации, которая складывается", - пояснил Собянин.

Он отметил, что главной задачей в условиях пандемии было обеспечить  москвичей медицинской помощью, в том числе скорой и амбулаторной.

"Не отказать никому. С другой стороны, дать возможность городу нормально жить", - заключил Сергей Собянин.

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