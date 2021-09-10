Путин высказался о несправедливом судействе российских гимнасток в Токио

Президент провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания Ирины Винер-Усмановой, посетовавшей на несправедливое судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

"Надо добиваться (справедливого судейства). Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения", - приводит слова Путина ТАСС.

В пятницу глава государства провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Владимир Путин в очередной раз поздравил российских атлетов, отметив, что для новых достижений необходима поддержка со стороны государства.

Президент также отметил "политическую окраску решений, которые международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом".

Ранее российские спортсмены, отличившиеся на Олимпийских играх в Токио, получили государственные награды. Указом президента орденов и медалей удостоены 128 атлетов.

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