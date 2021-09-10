ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе в Калининграде

15:55
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Отец не усмотрел за мальчиком

Как сообщила представитель областного главка Следственного комитета Наталья Гацко, в одном из торговых центров Калининграда двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором.

Согласно предварительным данным полиции, местный житель пришел в ТЦ с двухлетним сыном в четверг вечером. Мужчина высадил ребенка из коляски на первом этаже возле эскалатора. Пока отец копался в сумке, ребенок встал на первую ступеньку эскалатора и упал. Его кисть попала под ограничитель ступеней.

Мальчик госпитализирован.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи, передает РИА "Новости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.