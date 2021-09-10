Двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе в Калининграде

Отец не усмотрел за мальчиком

Как сообщила представитель областного главка Следственного комитета Наталья Гацко, в одном из торговых центров Калининграда двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца эскалатором.

Согласно предварительным данным полиции, местный житель пришел в ТЦ с двухлетним сыном в четверг вечером. Мужчина высадил ребенка из коляски на первом этаже возле эскалатора. Пока отец копался в сумке, ребенок встал на первую ступеньку эскалатора и упал. Его кисть попала под ограничитель ступеней.

Мальчик госпитализирован.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи, передает РИА "Новости".

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