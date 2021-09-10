ЦБ не исключил роста ключевой ставки выше 7%

Решение будет зависеть от динамики инфляции

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, что ключевая ставка ЦБ может оказаться выше 7%.

"Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки - мы это сигнализировали", - заметила глава регулятора (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что итоговое развитие ситуации будет зависеть от динамики инфляции, баланса рисков.

"Мы допускаем возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - добавила Набиуллина.

В пятницу совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.

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