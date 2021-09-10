Путину не понравилось предложение об отмене лимита на легионеров

Инициативу выдвинули в РФС
В ходе заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе.
"Я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут", - заметил глава государства (цитата по ТАСС).
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.
"В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше", - объяснил он.
Большинство клубов отказались поддержать эту инициативу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram