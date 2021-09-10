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Путину не понравилось предложение об отмене лимита на легионеров

16:20
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Инициативу выдвинули в РФС

В ходе заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе.
РФС предложил отказаться от лимита на легионеров

"Я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут", - заметил глава государства (цитата по ТАСС).

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

"В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше", - объяснил он.

Большинство клубов отказались поддержать эту инициативу.

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