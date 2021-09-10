Роман Романенко выступил с инициативой запрета организации платных парковок во дворах жилых домов

Проблему нужно решать комплексно

Нехватка парковок – проблема любого мегаполиса, и российская столица здесь не исключение. Об этом заявил депутат Госдумы Роман Романенко.

По словам парламентария, он намерен проработать вопрос о закреплении нормы о свободном паркинге на придомовых территориях на законодательном уровне.

Романенко рассказал об обращениях, которые поступают к нему от жителей юго-запада-столицы. Жители жалуются, что дворовые стоянки, которые ранее были общедоступны, стали превращаться в платный паркинг.

"Нужно предложить людям в качестве альтернативы дорогостоящим подземным паркингам строить быстровозводимые лёгкие паркинги-этажерки из металлоконструкций или многоуровневые модульные стоянки по доступным для населения ценам", - отметил депутат.

Также важно развивать общественный транспорт, чтобы он был удобным для всех горожан, добавил парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram