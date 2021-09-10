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Суд вынес приговор виновнику подмосковного ДТП с военными

16:53
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Погибли четыре человека

Суд вынес приговор водителю грузовика, который стал виновников ДТП в Подмосковье, передает пресс-служба Следственного комитета. В результате аварии погибли четверо военных.
Трое пострадали в массовом ДТП с участием "скорой" на юго-западе Москвы

Как установило следствие, 11 января 2021 года Иван Гавриков нарушил правила дорожного движения. На автомагистрали М-9 "Балтия" по его вине произошло столкновение с четырьмя военными автобусами. В них находилось 100 военнослужащих.

Четверо погибли на месте, шестеро получили травмы.

Гаврикова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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