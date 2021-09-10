"От 83% до 94%": Гинцбург - об эффективности "Спутника V"

Показатели Pfizer и Moderna значительно хуже

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов об эффективности разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Эффективность защиты "Спутника V", по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать", - сказал ученый (цитата по ТАСС).

Он добавил, что показатели препаратов Pfizer и Moderna - от 40% с небольшим до 52%.

"Спутник V" - одна из пяти вакцин, зарегистрированных в России. Четыре других: "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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