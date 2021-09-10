ЦИК исключил 16 кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков

Кандидаты продолжают борьбу за голоса избирателей

Центризбирком в пятницу решил исключить 16 кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков партии "Яблоко", Партии Роста и Российской партии свободы и справедливости. Основанием для такого шага стали решения Верховного суда, принятые на основании информации Центробанка. В частности, появились сведения о том, что упомянутые кандидаты владеют финансовыми инструментами за рубежом. Представленные материалы не вызвали сомнения у суда.

Из списков кандидатов в депутаты исключены сразу 16 человек - от Партии роста, "Яблока" и Российской партии свободы и справедливости. Выяснилось, что все они до сих пор владеют иностранными финансовыми инструментами.

"Проверка кандидатов по наличию и точности информации, которые они дают по своим активам, проверяются более чем в 800 кредитных организациях. Это тяжелая работа, огромная работа. И мне представляется, что наши выводы абсолютно объективны, мы не хотели никого ущемить. Но надо понимать, что когда идешь на выборы, все эти вещи в соответствии с законом нужно урегулировать", - заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Законопослушные же кандидаты продолжают борьбу за голоса избирателей. Ездят по России. Например, лидер "Яблока" Николай Рыбаков сейчас в Пермском крае. Посетил местный благотворительный фонд, активисты которого помогают малообеспеченным гражданам. Такие организации, считают в партии, нужно поддерживать.

"Яблоко" предлагает, чтобы государство делегировало свои полномочия в социальной сфере благотворительным организациям, которые есть и в крупных городах, и в малых, и являются центрами добра, которые помогают людям, попавшим в трудную ситуацию", - заявил Рыбаков.

Помощь людям - в центре внимания народной программы "Единой России". Сегодня представители этой политической силы внесли в Государственную думу законопроект о запрете на списание социальных выплат за долги. Защитить эти деньги от притязаний банков поручил на съезде партии Владимир Путин. Инициативу поддержали многие, в том числе уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"К сожалению, были прецеденты достаточно часто и когда эти средства списывались в счет погашения задолженности. Это, конечно, недопустимо, но в ручном режиме приходилось включаться, исправлять эту ситуацию, и сейчас благодаря законодательной инициативе таких прецедентов не будет. С одной стороны, выплаты защищены. С другой стороны, есть возможность гибких решений", - заявила Анна Кузнецова.

Лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов - в Башкортостане. Политику показывают проект застройки микрорайона Солнечный в Илишевском районе. Это яркий пример реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", отметил кандидат в депутаты.

"Люди же почему едут на север или в город - потому что нет работы, а когда есть прекрасные такие микрорайоны - со всеми условиями для жизни, есть интернет, есть дорога - мне кажется, молодежи надо здесь жить и радоваться", - отметил он.

На другую проблему сельской местности - нехватку врачей в некоторых районах - обратили внимание Коммунисты России, когда в пятницу лидер партии Максим Сурайкин встретился в Нижнем Новгороде с выпускниками медицинских вузов.

"В городе еще проблема относительно, так сказать, решается. Но есть же сельские пункты, в которые вообще никто не едет", - отметил он.

А вот председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов посетил Санкт-Петербург. Побывал на борту легендарного крейсера "Аврора" и рассказал о том, как коммунисты боролись за его сохранение. А также напомнил о позиции партии насчет Курильских островов.

"Американцы хозяйничали и будут хозяйничать. И все разговоры о передаче Курильских островов - этот угроза нацбезопасности и предательство родины. Поэтому вы должны прекрасно понимать: наша позиция была предельно жесткая на эту тему, и она абсолютно осмыслена и продумана", - заявил Зюганов.

По мнению же Владимира Жириновского, который сегодня с лекцией в Московском государственном лингвистическом университете, советская власть достойна лишь критики. И потому голосовать нужно, уверен лидер ЛДПР, не за коммунистов, а за его партию.

Одна из основных причин, по которой люди сегодня заболевают и умирают, уверены в партии "Зеленые", плохая экологическая обстановка. Сегодня кандидаты в депутаты обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и предложили организовать процесс раздельного сбора мусора по старинке. Стимулировать людей рублем.

"Чтобы решить проблему переработки вторсырья и пластика, необходимо вспомнить старые добрые времена. Когда я был пацаном, мы сдавали бутылки из-под молока, из-под лимонада, мы их мыли предварительно, и можно было в течение лета заработать себе на мяч", - рассказал председатель партии "Зелёные" Андрей Нагибин.

В партии же "Зеленая альтернатива" предлагают строить в Сибири экогорода. О культурном развитии регионов говорил сегодня и лидер "Справедливой России – Патриотов – За правду" в ходе визита в Бурятию. Сергей Миронов побывал в гостях у Хамбо-ламы - главы Буддийской традиционной сангхи России. Пообщался с местными жителями. Напомнил, что его партия выступает за поддержку национальных меньшинств и их языков.

"У нас обязательно нужно знать русский язык, потому что это государственный язык, но свой родной язык надо знать, и нужно, чтобы он преподавался", - отметил Сергей Миронов.

Поездки кандидатов в депутаты по стране продолжаются. До выборов остается всего неделя. И голосовать избиратели, судя по соцопросам, будут активно. Причем не только на участках, но и дистанционно. Известно также, что Центризбирком принял уже более четырех миллионов заявок на голосование по месту пребывания.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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