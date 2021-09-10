Московский марафон отменили

В связи с эпидемиологической ситуацией

Запланированный на 26 сентября Московский марафон отменен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского бегового сообщества.

"К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день", - сказал основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов.​

Он добавил, что команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник. COVID-19 помешал его проведению.

"Информация о статусе регистраций будет отправлена зарегистрированным участникам на электронную почту", - говорится на сайте мероприятия.

Марафон в 42,2 километра или 10 километров должен был пройти по центральным улицам и набережным Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram